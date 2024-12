Stellantis: Baldino (M5s), ‘governo ride ma Paese e lavoratori soffrono’

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro non sui profitti milionari di chi lascia il Paese con una valigetta piena di milioni di euro mandando a casa centinaia di migliaia di lavoratori. Quanto sta accadendo a Pomigliano d’Arco è solo la punta dell’iceberg, ci sono 160mila lavoratori interessati, e il governo dovrebbe farsene carico senza scaricare le sue colpe sull’Europa: ha tagliato 4,6 miliardi per i lavoratori dell’automotive e spostati sul settore delle armi e ha convocato un tavolo il 17 dicembre per parlare di cosa se sotto l’albero i lavoratori hanno trovato la lettera di licenziamento?”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio ospite della trasmissione ‘Agorà’ su Rai3.

“È irrituale e ingiusto che il responsabile delle risorse umane di Stellantis ne vada a parlare ad Atreju, in una festa di partito, piuttosto che in Parlamento – aggiunge -. Interrogato su Stellantis Urso in Parlamento rideva: questa è l’immagine di un governo che si autocelebra e ride invece di risolvere i problemi. In legge di bilancio si spostino 4,5 miliardi dalle armi all’automotive e si integri la cassa integrazione dei lavoratori che perderanno il lavoro”.