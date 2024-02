Stellantis: Boccia, ‘governo affronti problemi che sindacati pongono da tempo’

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Gli stabilimenti Stellantis non vanno chiusi, ma il governo deve smetterla di cercare un nemico al giorno. Se vogliono fare capitalismo di Stato ci dicano almeno qual è la loro politica industriale, perché dopo un anno e mezzo non sappiamo ancora che idea abbia dell’industria italiana l’Esecutivo Meloni. Litigano con tutti, distruggono il tessuto industriale. Su Stellantis bisogna affrontare le questioni che i sindacati da tempo pongono e che il governo non ha mai voluto ascoltare”. Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.