Stellantis: Calenda, ‘Elkann spieghi in modo dettagliato piani investimenti’

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Mi spiace ma Elkann non se la può cavare così. Deve spiegare in modo esaustivo e dettagliato quali piani ci sono per investimenti, fabbriche e occupazione in Italia. Assicurazioni che ha dato quando serviva la garanzia dello Stato e che sono state smentite da Tavares”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.