Stellantis: Calenda, ‘lezioni di etica da Elkann anche no’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Perle di saggezza di John Elkann: ‘Serve la buona politica’ ma anche voler bene alla mamma e la pace universale se per questo. Per quanto mi riguarda la ‘buona politica’ non è quella dare garanzie statali al buio per 6,3 mld per permettere agli azionisti di pagarsi un dividendo in Olanda e poi veder tagliate le produzioni e gli investimenti in Italia. Servono imprenditori che non siano solo ‘prenditori”. E una stampa che faccia qualche domanda su Magneti Marelli e sullo stato delle produzioni Stellantis in Italia e non l’ode quotidiana alle banalità del proprio editore. Lezioni di Etica da Elkann anche no”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, sui suoi social.