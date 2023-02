Febbraio 22, 2023

Torino, 22 feb. – (Adnkronos) – Il cda di Stellantis proporrà all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione. Lo comunica una nota in cui si legge che il cda ha anche approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di euro, da perfezionarsi sul mercato entro la fine del 2023.