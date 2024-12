Stellantis: Conte, ‘da P.Chigi 26 mesi di nulla, dramma per 400 famiglie’

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Dividendi e liquidazioni d’oro per azionisti e manager da un lato, lavoratori in cassa integrazione e senza futuro dall’altro lato. Noi siamo andati da loro ai cancelli degli stabilimenti Stellantis, con le nostre proposte. A Palazzo Chigi sono in letargo: in 26 mesi il nulla, nessuna azione. Dopo 20 mesi di calo della produzione industriale ai lavoratori rifilano tagli alla filiera dell’auto mentre investono in armi e difesa. Noi ai cancelli non abbiamo trovato nessuno che chiedesse armi e carriarmati. Abbiamo trovato il dramma di 400 famiglie dell’indotto che dal 1 gennaio non avranno più un lavoro su cui contare. Sveglia!”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.