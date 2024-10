Stellantis: Conte, ‘Giorgetti in Parlamento nemmeno l’ha nominata’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott (Adnkronos) – “Giorgetti in Parlamento non ha nominato Stellantis, ha detto che con questa legge di Bilancio gli operai devono essere felici. Credo che sia da irresponsabili offrire una illusione a chi è in cassa integrazione”. Lo ha detto Giuseppe Conte a L’aria che tira.