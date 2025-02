Stellantis: Conte, ‘Meloni per più soldi in armi, per noi governo serio lotta contro crisi’

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Una crisi industriale senza precedenti, per la quale il governo non ha soluzioni, non ha risposte. Questa mattina davanti ai cancelli degli stabilimenti Stellantis di Melfi ho incontrato lavoratori e lavoratrici, molti dei quali in cassa integrazione e senza prospettive, che chiedono solo di poter lavorare e invece sono costretti a recarsi in fabbrica un paio di volte al mese, se va bene. Meloni si è battuta in Europa per spendere più soldi in armi, noi diciamo che un Governo serio lotta per investimenti seri su rilancio industriale e contrasto a carobollette e carovita”. Così Giuseppe Conte in un post su Instagram sulla visita oggi allo stabilimento Stellantis a Melfi.