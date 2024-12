Stellantis: Donzelli, ‘Italia ha concesso di tutto per decenni al gruppo Fiat’

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “La mancanza di voler riferire in Parlamento è sia una carenza grave sia uno schiaffo alle nostre istituzioni, ma temo che si siano abituati a fare così per anni, in anni in cui la politica ha concesso tutto a quel gruppo. Erano decenni in cui alla Fiat, per salvare l’occupazione in Italia, si regalava tanto”. Lo ha detto oggi a Ping Pong, Rai Radio1, Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia a proposito di Stellantis e del suo presidente, John Elkann, più volte richiamato per riferire in Parlamento sulla situazione dell’azienda.

“Ai tempi del Conte 2 è stato fatto un prestito da 6,3 miliardi di euro per la fusione con Peugeot, quindi per il cuore dell’operazione Stellantis, e al tempo stesso è stata fatta una divisione di utili per 5 miliardi. Quindi, i soldi che lo Stato dava per difendere l’occupazione finivano nelle casse loro”, ha concluso Donzelli.