Stellantis: Faraone (Iv), ‘obiettivi governo falliti, Urso quando si dimette?’

6 Dicembre 2024

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Tavares si è dimesso. Urso, invece, quando si dimette? Perché quello del milione di auto nel nostro Paese e l’idea di sostenere Stellantis in questa produzione erano obiettivi del governo, non soltanto di Stellantis”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a Skytg24.

“Urso fischietta -ha sottolineato- come se il problema non lo riguardasse ma di auto ne verranno prodotte meno di mezzo milione, c’è un problema di transizione ecologica e nel governo di stampo sovranista si continua a non fare quello che è necessario per salvare il settore dell’automotive. Ovvero, immaginare di facilitare alleanze tra produttori come accaduto in Giappone tra Suzuki e Toyota, e lavorare per unire le forze in Europa in modo da costruire un campione continentale in grado di competere con la Cina. Il governo, invece, non solo gira a vuoto ma taglia addirittura i 4,6 miliardi di euro per l’automotive. Urso la smetta di fischiettare e di dire che la colpa è solo di Stellantis”, ha concluso.