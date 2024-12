Stellantis: Fontana, ‘Elkann in Parlamento segnale positivo, sono lieto’**

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Un segnale positivo, che giunge coerentemente all’esito delle interlocuzioni intercorse in queste settimane e del confronto avviato con il Governo. In questa cornice il dialogo risulterà ancora più esaustivo e di questo non posso che esserne lieto”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a proposito della conversazione telefonica avuta oggi con il presidente di Stellantis, John Elkann.