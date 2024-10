Stellantis: Foti (FdI), ‘attendiamo chiarimenti Elkann su disponibilità a riferire in Parlamento’

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott (Adnkronos) – “Riteniamo vergognoso e scandaloso ciò che emerge da fonti di stampa su John Elkann. A quanto si apprende, il Presidente di Stellantis non vorrebbe riferire in Parlamento sulla situazione aziendale. Ci chiediamo come sia possibile che il Parlamento sia ritenuto talmente d’ostacolo da evitare il confronto”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera.

“Ci aspettiamo immediati chiarimenti e che la disponibilità annunciata al dialogo non resti solo verbale. Dopo tutto Elkann porta su di sé varie eredità tra le quali quella di una specialità che ha contraddistinto la Fiat negli anni, e cioè la straordinaria propensione a socializzare le perdite e a lasciare ai suoi azionisti gli utili. Non deve adombrarsi se con il centrodestra la musica cambia”, aggiunge.