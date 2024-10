Stellantis: Fratoianni, ‘da Tavares no risposte, Elkann sia convocato in parlamento’

12 Ottobre 2024

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Le parole di Tavares non mi sorprendono: il comportamento padronale di chi da anni gestisce male una azienda e che ha capito male e in ritardo la transizione all’elettrico e ora vuole scaricare sui lavoratori. Come sempre”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Hanno cancellato investimenti, annullato la ricerca, ma hanno preteso – prosegue il leader di SI – fondi pubblici. Hanno perso quote di mercato, stanno condannando a morte i lavoratori e il settore dell’auto in Italia e continuando a pretendere fondi pubblici, senza prendere alcun impegno. Ma se un lavoratore sbagliasse così tanto sul suo posto di lavoro cosa accadrebbe?”.

“L’Italia è stata benevola con l’industria dell’auto e con l’ex Fiat. Adesso tocca a loro avere senso di responsabilità. Se Tavares non ha le risposte che chiediamo, allora si convochi direttamente Elkann in Parlamento. E per una volta il governo – conclude Fratoianni – rispetti i cittadini italiani, invece che le grandi imprese”.