Stellantis: Iannone (Fdi), ‘Schlein fa passerella dove Pd ha generato disastro’

8 Dicembre 2024

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Ora la Schlein pensa di strumentalizzare la disperazione quando il Pd nei passati Governi non ha fatto nulla per impedire che la Fiat diventasse francese. Sarebbe ridicolo se non fosse irrispettoso che gente che ha sostenuto i precedenti governi si rechi a Pomigliano d’Arco. Non servirebbero neanche le scuse ma un infinito attimo di vergogna”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.