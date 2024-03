Stellantis: in Italia accordo su uscite volontarie incentivate**

22 Marzo 2024

(Adnkronos) – Stellantis ha oggi siglato un accordo quadro, con le Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL), che definisce le modalità di individuazione e i trattamenti economici previsti per i lavoratori interessati alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro perché prossimi alla maturazione dei requisiti per usufruire di un trattamento pensionistico o che intendono intraprendere nuovi percorsi professionali.

L’iniziativa – spiega un portavoce del gruppo – rientra nell’ambito delle iniziative attuate da Stellantis per affrontare gli effetti del processo di transizione energetica e tecnologica in corso e che sta interessando il settore automotive in tutti i suoi aspetti (OEM e fornitori in tutta Europa), compresi quelli occupazionali, ed è la prosecuzione naturale di precedenti accordi già siglati dall’Azienda negli scorsi anni.