Stellantis: Maffoni (Fdi), ‘accordo conferma impegno governo per industria italiana’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “L’accordo tra il ministero del Made in Italy e Stellantis, annunciato stamattina a margine dell’incontro tra il ministro Urso e l’ad della casa automobilistica Tavares, è un’ottima notizia ed è l’ennesima conferma dell’impegno del governo Meloni nel rilanciare l’industria italiana. Come ha giustamente rilevato una nota del Mimit, questo accordo rafforza la convinzione che l’Italia possa consolidare, nel nuovo contesto globale, la sua produzione industriale orgoglio del made in Italy”. Così, in una nota, Gianpietro Maffoni, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Industria di Palazzo Madama.