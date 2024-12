Stellantis: Maran, ‘manuale su come arricchire pochi a scapito di lavoratori e clienti’

6 Dicembre 2024

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Stellantis: 16mld di dividendi ai soci, 13mila lavoratori in meno, 100mln di liquidazione a Tavares. Manuale di come estrarre valore da una società per arricchire pochi a discapito dei lavoratori e dei clienti”. Lo scrive l’eurodeputato Pd, Pier Francesco Maran, sui social.