Stellantis: Misiani-Martella, ‘Elkann subito in Parlamento e governo intervenga’

2 Dicembre 2024

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Rinnoviamo la richiesta avanzata ieri, associandoci alle dichiarazioni dei colleghi deputati, che il presidente di Stellantis John Elkann venga al più presto in Parlamento, nelle commissioni Attività produttive di Camera e Senato, per chiarire quali scenari si aprono con le dimissioni dell’ad Tavares, nel quale la dirigenza aveva dichiarato, non più di dieci giorni fa, di riporre piena fiducia”. Lo dicono i senatori Antonio Misiani, responsabile nazionale economia del Pd e Andrea Martella, della Commissione Attività produttive, segretario regionale del Pd in Veneto.

“Il futuro di Stellantis e dell’Automotive in Italia è di fondamentale importanza per lo sviluppo industriale del Paese e per le ricadute occupazionali. E’ chiaramente necessario voltare pagina e tutti devono fare la propria parte, certamente l’azienda mettendo in campo un piano industriale adeguato, ma anche il governo ripensando, in sede di discussione della manovra di Bilancio 2025, agli strumenti che ha appena definanziato, come il fondo per la transizione dell’Automotive. E’ urgente un confronto nella sede parlamentare sul futuro di Stellantis e di tutto il settore”.