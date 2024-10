Stellantis: Moody’s abbassa outlook a ‘negativo’**

16 Ottobre 2024

Francoforte sul Meno, 16 ott. – (Adnkronos) – Moody’s Ratings conferma i rating Baa1 e (P)P-2 per Stellantis N.V. ma modifica l’outlook da stabile a negativo. Una scelta, si spiega, motivata con “la gravità del cash burn previsto nel secondo semestre del 2024 a seguito del recente profit warning del management con l’aspettativa che la performance operativa rimbalzerà l’anno prossimo”. L’azione di rating odierna “è ulteriormente supportata dalla solida posizione di liquidità di Stellantis che fornisce un cuscinetto”, in attesa del miglioramento nel 2025 del trend delle prestazioni operative e del free cash flow.

L’agenzia ricorda che il profit warning di Stellantis “implica un margine prossimo allo zero a livello di Gruppo nel secondo semestre del 2024 e un significativo consumo di cassa”.

Per l’anno fiscale 2024, Moody’s prevede un calo dei ricavi di Stellantis, con un margine EBITA rettificato (dopo i costi di ristrutturazione) in forte calo verso il 4%. Per l’anno fiscale 2025, è stimato invece “un rimbalzo significativo dei ricavi di Stellantis poiché la società riprenderà le spedizioni negli Stati Uniti, ma rimarrà al di sotto del livello del 2023”.