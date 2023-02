Febbraio 22, 2023

Torino, 22 feb. – (Adnkronos) – Il 2022 si è chiuso per Maserati con ricavi in crescita del 14,7% a 2,32 miliardi di euro. Il brand ha consegnato 25.900 auto e realizzato un risultato operativo rettificato di 201 milioni di euro. Il margine sale da 5,1% all’8,7%. Il miglioramento, si legge in una nota che accompagna i dati del bilancio 2022, e’ dovuto principalmente all’aumento dei prezzi netti, al mix di veicoli positivi e agli effetti favorevole delle transazioni Fx.