Stellantis: Schlein, ‘riportare la produzione in Italia, servono impegni chiari e concreti’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott (Adnkronos) – “Condividiamo le ragioni di questo sciopero, siamo molto preoccupati. Chiediamo impegni chiari e concreti al governo e all’azienda. Abbiamo svolto una audizione con l’Ad di Stellantis e non siamo soddisfatti, nemmeno di quello che è uscito qualche giorno dopo, licenziamenti. Serve garantire un futuro al settore, continuità occupazionale, riportare la produzione in Italia e ricominciare a investire in ricerca e sviluppo”. Lo ha detto Elly Schlein alla manifestazione su Stellantis.

“Noi ci siamo e ci saremo, abbiamo depositato una mozione unitaria e chiesto che sia udito anch Elkann, l’azienda ha responsabilità storiche verso il Paese, deve fare la sua parte fino in fondo”, ha spiegato la segretaria del Pd.