Stellantis: Schlein, ‘vigileremo su impegni presi, visti segnali disinvestimento’**

19 Marzo 2025

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Salutiamo positivamente questo confronto che insieme ad altri avevamo chiesto. Ci auguriamo che gli impegni presi e illustrati oggi in questa sede, siano rispettati e vigileremo con grande attenzione settimana per settimana”. Lo ha detto Elly Schlein intervenendo all’audizione del presidente di Stellantis, John Elkann, alla Camera.

“Perché, come lei ha detto, Stellantis ha raccolto l’eredità della Fiat e ha il dovere di assunzione di responsabilità anche verso il presente il futuro, i dipendenti, un indotto in grave sofferenza e verso i territori e le comunità coinvolte. Verso l’intero sistema Paese. Noi abbiamo intenzione di contribuire anche dall’opposizione a salvaguardare la produzione manufatturiera del nostro Paese e il futuro dell’automotive. Non pensiamo l’Italia possa campare di turismo e servizi ma debba rinforzare la propria vocazione industriale, lo deve fare in una contingenza molto complessa tra il peso del costo dell’energia, i dazi minacciati da Trump”.

E, aggiunge Schlein, “speriamo ci sia l’intenzione di far ripartire degli investimenti corposi” in quanto “noi abbiamo letto dei segnali di disinvestimento da parte di Stellantis in Italia e mi riferisco a una diminuzione molto forte dei lavoratori, a una forte esplosione della cassa integrazione”.