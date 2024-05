Stellantis: Tavares, con Leapmotor avremo più modelli elettrici accessibili**

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. -(Adnkronos) – Nella diffusione dei modelli elettrici (EV) “quello dell’accessibilità dei listini è il problema principali” ma grazie alla partnership con Leapmotor “possiamo accelerare nel portare sul mercato modelli EV convenienti”. Lo sottolinea in una conferenza stampa da , Hangzhou l’ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares, in cui comunica l’avvio da settembre della commercializzazione in Europa dei modelli del brand cinese. “Vogliamo che questa partnership sia un successo e la nostra missione e’ quella di commercializare e produrre veicoli Leapmotor fuori dalla Cina” potendo offrire “una tecnologia best in class”. Con questo sviluppo “Stellantis si arricchisce di ulteriori modelli EV per accelerare l’attuazione del piano strategico Dare Forward 2030: ci siamo impegnati a essere carbon neutral dal 2038 e con il contributo di Leapmotor rendiamo più solido questo impegno” conclude.