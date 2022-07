Stellantis: Tavares, ‘siamo automotive tech company al fianco di startup’

Luglio 13, 2022

Roma, 13 lug. – (Adnkronos) – “Stellantis sta diventando una automotive tech company, questo è un concetto incluso nel piano strategico al 2030 e possiamo accelerare questo processo lavorando con le startup”. Lo ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis, intervenendo alla presentazione della prima edizione dell’evento Stellantis Startup Awards.

Il manager ha anche sottolineato il supporto del gruppo alle iniziative più innovative in una fase in cui “il denaro facile è sempre più raro, visto che l’inflazione corre e questo porta ad un aumento dei tassi”. “Ma se per le startup è sempre più difficile finanziarsi, noi siamo qui pronti a sostenere le aziende innovative” perché in fondo – ha spiegato – anche Stellantis nata a inizio 2021 “in fondo è una startup”.