Stellantis: Viale e Alciati ai vertici della direzione generale di Stellantis Financial Services Italia

Aprile 19, 2023

Torino , 19 apr. – (Adnkronos) – Stellantis Financial Services Italia, neonata captive del settore automotive e partner finanziario esclusivo di tutti i marchi del Gruppo Stellantis, ha annunciato la nomina del nuovo top management che guiderà la più grande società di finanziamento nel settore automotive in Italia. Nuovo direttore generale è stato scelto Giulio Viale, già Country Manager di Fca Bank Italia, mentre Pier Marco Alciati, ha assunto il ruolo di vice direttore generale , dopo aver ricoperto la stessa carica in Banca Psa Italia.

Giulio Viale e Pier Marco Alciati, si legge in una nota, guideranno la banca italiana nata dalla riorganizzazione della struttura di finanziamento e leasing del Gruppo Stellantis, con l’obiettivo di supportare tutti brand ed i concessionari Stellantis dando piena attuazione al piano strategico Dare Forward 2030. Con la razionalizzazione delle divisioni dedicate ai servizi finanziari l’obiettivo del Gruppo è di raddoppiare il margine netto di intermediazione bancaria entro il 2030.