Storie di ambientalismo, al via Italia green film festival

30 Aprile 2025

Roma, 30 apr. – (Adnkronos) – Si apre oggi, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, la sesta edizione dell’Italia Green Film Festival (Igff), riconosciuto da Unesco e Parlamento Europeo per l’alto valore culturale e didattico. Oltre 600 opere provenienti da 62 Paesi del mondo arrivano nella Capitale per raccontare storie potenti di ambientalismo, diritti umani, giustizia sociale e le sfide globali che ci coinvolgono tutti. L’Igff è oggi uno dei principali eventi cinematografici internazionali, unendo cinema e impegno sociale in un mix che accende il dibattito su questioni urgenti. Con l’attore Franco Nero, Presidente Onorario del Festival, a presiedere la giuria è lo scrittore e attivista ambientale Sergio Bambaren, affiancato da esperti del settore come Alberto Ciarafoni e Roberto Ramazzotti.

Ospite speciale l’ambasciatore dei Lakota Sioux, Alessandro Martire. All’evento inaugurale partecipano:Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura della Camera; Luciano Crea, presidente Commissione Cultura Regione Lazio; Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura del Comune di Roma; Daniele Diaco, vicepresidente Commissione Ambiente del Comune di Roma; Francesca La Rovere, rappresentante Unesco Italia e Francesco Marcone, Wwf Italia.

“Abbiamo bisogno di immagini potenti che aprano gli occhi e spingano all’azione. Questo festival nasce per creare connessioni, accendere dibattiti, educare. È uno spazio in cui il cinema diventa strumento di trasformazione e di impegno collettivo per l’ambiente e i diritti. Siamo orgogliosi di accogliere produzioni da tutto il mondo e di portare questi messaggi direttamente ai giovani, nelle scuole e nelle sale”, commenta Pierluigi Marchionne, direttore artistico e presidente del Festival.

Tra i film in concorso per il Golden Leaf spiccano ‘Artemisia’, prodotto da Silvia Armeni, e ‘Bob and Weave’ di Adelmo Togliani, che saranno proiettati oggi tra le Official Selection. ‘Artemisia’ di Gabriel Cash racconta la storia di Emi, nata senza il braccio sinistro, e affronta con originalità i temi del bullismo e dell’inclusione, con Anna Fusco e Giulio Schifi tra i protagonisti. ‘Bob and Weave’, diretto da Togliani e interpretato da Alessandro Benvenuti e Bianca Guaccero, esplora la resilienza attraverso la metafora del pugilato. Tra gli altri titoli selezionati: ‘Food for Profit’ di Giulia Innocenzi, documentario sul rapporto tra profitto e sostenibilità alimentare; ‘La terra delle donne’ di Marisa Vallone, dramma storico sulla lotta all’emancipazione femminile nella Sardegna del dopoguerra; ‘Transumanza’ di Luigi Diotaiuti Foundation, diretto da Giuseppe Ielpo, viaggio tra tradizioni agricole e biodiversità italiana.

Ogni film in concorso, in particolare quelli in programma durante il mese di maggio, è un invito ad agire, ad aprire gli occhi e a trasformare il nostro modo di vedere il mondo. La serata finale di gala, che si terrà a giugno, vedrà la premiazione dei vincitori dei Golden Leaf, simbolo di un impegno collettivo per un futuro più sostenibile e giusto. Il festival dedica anche un focus al mondo della scuola, con una programmazione educational pensata per coinvolgere studenti di ogni età. Proiezioni mirate, incontri con autori e attivisti, workshop gratuiti e laboratori didattici accompagneranno il percorso del festival per tutto il mese di maggio.

Il cinema, afferma il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, “è da sempre un linguaggio artistico diffuso e popolare che gioca un ruolo strategico nella responsabilizzazione delle nuove generazioni a temi etici importanti come quelli ambientali e sociali. Da questo punto di vista, l’Italia Green Film Festival veicola, fin dalla sua prima edizione, questo messaggio, rappresentando un esempio unico in tutto il panorama culturale. Ospitare l’apertura di questa rassegna in un luogo istituzionale come la Camera dei deputati è la prova della vicinanza delle istituzioni a progetti artistici come questi, simboli della trasformazione culturale che si integra alla sostenibilità e ai grandi temi della contemporaneità”.

E l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio aggiunge: “Il Pianeta nella sua interezza e complessità è uno dei grandi temi della nostra epoca. Metterlo al centro di un festival cinematografico significa contribuire, attraverso uno dei linguaggi più potenti e diretti, alla riflessione che riguarda la sostenibilità del nostro futuro, la lotta contro il cambiamento climatico, il rispetto del pianeta, la nostra esistenza stessa. Con questi film, tutti di grandissima qualità, artiste, artisti, produzioni, invitano a una consapevolezza che può e deve trasformarsi in agire collettivo”..

Il festival si sviluppa in diversi luoghi simbolo di Roma: Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Valentini, la Sala Protomoteca del Campidoglio, le sale cinematografiche partner e luoghi storici della città. Tra gli eventi speciali, il 7 maggio la ‘Marathon Ethical Fashion’ dedicherà una giornata alla moda sostenibile. La serata finale di gala e premiazione si terrà a giugno, con la consegna delle 12 Golden Leaf ai vincitori internazionali.