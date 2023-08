Strage Bologna: Boccia, ‘memoria si onora raccontando storia non con rozzi depistaggi’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La matrice fascista della strage di Bologna è un fatto accertato. La memoria di quella tragedia si onora raccontando la verità, che purtroppo è stata anche storia di depistaggi e insabbiamenti, accertata da inchieste, processi e sentenze. E per questo non possiamo accettare che ci sia qualcuno che voglia mettere in discussione la storia, con rozzi tentativi di depistaggi. Oggi, come sempre abbracciamo la città di Bologna e i familiari delle vittime, continuando a chiedere che sia fatta piena luce su quanto avvenuto 43 anni fa”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.