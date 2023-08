Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Oggi, come ogni 2 agosto da 43 anni a questa parte, il mio pensiero va alla città di Bologna e ai cittadini bolognesi. Per non dimenticare, mai, una tragedia che ha segnato il nostro Paese. Per non smettere, anche oggi, di chiedere verità”. Così Carlo Calenda, leader di Azione.