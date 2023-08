Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “In qualunque Paese democratico l’autore di una canzone antisemita che non si è mai nemmeno scusato di aver definito il popolo ebraico ‘una razza di mercanti’ non potrebbe ricoprire alcun incarico politico e istituzionale. Non così nella regione Lazio di Francesco Rocca. La presidente Giorgia Meloni non può continuare a fare finta di non vedere. De Angelis dimettiti”. Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato dem Andrea Casu, della presidenza del gruppo Pd alla Camera.