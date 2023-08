Strage Bologna: Cavandoli (Lega), ‘ricercare verità è dovere Stato’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La mozione di maggioranza, nella ricorrenza del 43esimo anniversario, dimostra l’attenzione del governo alla desecretazione degli atti e dei documenti sulla strage di Bologna. Ricercare la verità, superare ogni zona d’ombra è un dovere per lo Stato, per le vittime e i feriti di quel drammatico giorno cui va il nostro pensiero”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, intervenendo in Aula a Montecitorio.

“La Lega – prosegue – ha sempre condannato, condanna e continuerà a condannare la violenza da qualunque parte, anche politica, provenga, specialmente se frutto di devianze. Oggi più che mai è necessario che tutti abbiano atteggiamenti responsabili, senza fomentare discussioni polemiche che non contribuiscono in alcun modo ad affrontare temi simili. L’intento infatti, dopo anni di depistaggi, deve essere solo quello di consegnare ai familiari delle vittime e a tutto il popolo italiano la dovuta giustizia”.