Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La democrazia in Italia ha dimostrato di essere più forte del terrore, memoria e giustizia sono strumenti fondamentali per difenderla. Per questo continueremo a cercare l’assoluta verità sulla strage neofascista di Bologna”. Lo scrive sui social Gian Marco Centinaio, senatore della Lega e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama.