Strage Bologna: Fratoianni, ‘possono inventarsi qualsiasi menzogna, ma è eccidio fascista’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Possono continuare a inventarsi qualsiasi menzogna, ma gli italiani e i bolognesi sanno bene che la strage alla stazione del 1980 è stata opera dei fascisti”. Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni. “In questi decenni – aggiunge il leader di Si – hanno cercato in tutti i modi di piazzare depistaggi, intrighi, falsità, coinvolgendo anche pezzi dello Stato. Ma non ce l’hanno fatta. Ma non ci accontentiamo: andare fino in fondo, fare pulizia, rendere giustizia ai familiari delle vittime”.

“Ed è anche per questo che le parole di oggi della presidente del Consiglio sono deludenti: a 43 anni dalla strage non ce la fa proprio a parlare di strage ‘fascista’. Perché utilizzare quella parola le fa paura?”, conclude Fratoianni.