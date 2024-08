Strage Bologna: Gasparri,’Bolognesi ricordi vittime e non dica sciocchezze su giustizia’

2 Agosto 2024

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La separazione delle carriere è in vigore in tanti Paesi democratici e occidentali. Spiace che Bolognesi usi un momento di ricordo, di tutta la nazione, delle vittime della strage di Bologna per sviluppare polemiche gratuite e infondate. Bolognesi ha tutto il diritto di ricordare con forza le vittime della strage, ma non ha il diritto di dire sciocchezze come quelle che oggi ha proferito a Bologna”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“La riforma della giustizia -ricorda- è un obiettivo sacrosanto di questo Paese. Usare eventi che riguardano l’intera comunità nazionale per una propaganda di parte e di basso livello è veramente una caduta di stile, che offende in primo luogo l’evento, le vittime e l’occasione che è stata utilizzata”.