Strage Bologna: Graziano (Pd), ‘Mollicone testa di ponte per inquinare memoria’

5 Agosto 2024

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Peggio la toppa del buco, Mollicone insiste e continua a mettere in discussione il lavoro della magistratura. La sentenza della Corte di Cassazione e le conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2, ricordate ieri dal Presidente della Repubblica, sono molto chiare nella ricostruzione storica e giudiziaria delle stragi di matrice neofascista. Se per Fdi non sono sufficienti abbiamo un problema e, nonostante le prese di distanza formali, le parole di Mollicone appaiono come la testa di ponte del suo partito. Non resteremo certo in silenzio davanti a questo tentativo di inquinare la memoria e riscrivere la storia di quegli anni”. Così il capogruppo democratico nella commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano, intervistato ad Agorà.