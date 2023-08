Strage Bologna: in mozione cdx no riferimento a matrice neofascista, ‘chiarire lodo Moro’ (2)

Agosto 2, 2023

(Adnkronos) – All’interno della mozione del centrodestra si fa poi riferimento alla relazione sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, presieduta dal parlamentare del Pd Giuseppe Fioroni, nella quale si legge: “Una delle principali acquisizioni è giunta dagli approfondimenti sulla dimensione ‘mediterranea’ della vicenda Moro, con particolare riferimento agli accordi politici e di intelligence che fondavano la politica italiana, in particolare nei riguardi del Medio Oriente, della Libia e della questione israelo-palestinese. Gli approfondimenti sul ruolo dei movimenti palestinesi e del centro Sismi di Beirut hanno consentito di gettare nuova luce sulla vicenda delle trattative per una liberazione di Moro e sul tema dei canali di comunicazione con i brigatisti, ma anche di cogliere i condizionamenti che poterono derivare dalla collocazione internazionale del nostro Paese e dal suo essere crocevia di traffici di armi con il Medio Oriente, spesso tollerati per ragioni geopolitiche e di sicurezza nazionale”.