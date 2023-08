Strage Bologna: Mollicone (Fdi), ‘maggioranza e opposizioni concordi nel desecretare atti’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La mozione di maggioranza e opposizioni sono concordi sulla volontà di desecretare gli atti”. Lo dice Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, nel suo intervento in aula prima delle votazioni sulle mozioni per desecretare gli atti per cercare la verità sulla strage di Bologna.

Per l’esponente di FdI, “desecretare serve a velocizzare il processo di verità per superare insieme dolore”. “Rispettiamo le sentenze della magistratura, ma vogliamo che venga salvaguardato il giusto processo. Ma cerchiamo la verità e quindi facciamo un appello ai fratelli d’Italia della sinistra affinché si possa verità storica positiva”, conclude Mollicone alla Camera.