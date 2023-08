Strage Bologna: Mulè, ‘da esponenti Fdi parole che fanno a pugni con anima Paese’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Basta rileggere la cronaca di questi mesi: dalle altissime cariche istituzionali ai semplici militanti di FdI, ci sono state uscite che gli stessi protagonisti hanno definito sbagliate e che io chiamo improvvide, legate a fatti della storia, o della storia giudiziaria, che hanno marcato l’Italia negli ultimi 60 anni. Rigurgiti che, nel caso di De Angelis, sono esasperati da vicende personali o familiari, ma che da parte di altri sono frutto di un’elaborazione che fa a pugni con l’anima del Paese”. Lo dice Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in un’intervista a ‘La Repubblica’.

“Per noi -aggiunge- non è un problema, nella misura in cui abbiamo rimarcato con forza il nostro carattere antifascista, il nostro carattere che è sempre stato lontano dal revisionismo, seppur di maniera o di opportunità. In questo c’è la distanza evidente fra Forza Italia e gli altri partiti. Vede, la nostra può essere giudicata come attività di disturbo e invece c’è un fatto identitario che reclamo e rilancio. Le radici culturali di Forza Italia non sono cambiate: e sono quelle del Berlusconi di Onna, del Berlusconi degli ultimi tempi”.