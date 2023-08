Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago (Adnkronos) – “Come gruppo vogliamo esprimere tutto il nostro sconcerto per l’insensibilità istituzionale da parte dell’esecutivo per aver mandato in aula in sua rappresentanza su una mozione così delicata il sottosegretario Delmastro, protagonista di atti di oggettiva sgrammaticatura istituzionale e che risulta oggetto di imputazione coatta. E’ una opinione legittima”. Lo ha detto in aula alla Camera Andrea De Maria, del Pd, sulle mozioni sulla strage di Bologna.