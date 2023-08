Strage Bologna: Ronzulli (Fi), ‘obbligo morale ricordare e non lasciare soli parenti vittime’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Dove potessero arrivare l’odio e la furia cieca del terrorismo l’abbiamo drammaticamente scoperto alle 10.25 del 2 agosto del 1980, davanti agli 85 morti e agli oltre 200 feriti della strage di Bologna. Sono passati 43 anni e quelle scene apocalittiche, la devastazione, gli autobus trasformati in ricoveri di fortuna per accogliere le vittime straziate, i lenzuoli bianchi che le ricoprivano sono ancora impresse nella nostra mente. A loro, ai familiari, a chi ancora lotta perché sia fatta piena luce su quelle zone d’ombra di quel terribile attentato, abbiamo il dovere della memoria e sentiamo l’obbligo morale, come rappresentanti delle istituzioni, di non lasciarli soli”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.