Strage Bologna: Rosato (Az-Iv), ‘conservare memoria per non rinunciare a verità’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “‘Le immagini della stazione di Bologna, la mattina del 2 agosto 1980, ci hanno restituito un’umanità devastata da una ferocia inimmaginabile, da un terrore che ambiva a pretendersi apocalittico. La ricerca della verità è un dovere che non si estingue, a prescindere dal tempo trascorso’. Le parole del presidente Mattarella nel ricordare uno dei momenti più bui della storia del nostro Paese. Mamme, papà, giovani, nonni. Un’Italia in viaggio, pronta a partire per le vacanze, poi in meno di un secondo l’immagine straziante della distruzione. Ottantacinque persone rimaste uccise, 200 ferite. A distanza di 43 anni, ne conserviamo la memoria per non rinunciare mai alla verità”. Così sui social il ricordo di Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia viva, della strage di Bologna del 2 agosto 1980.