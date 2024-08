Strage Bologna: Schlein, ‘destra in delirio onnipotenza vuole riscrivere storia’

5 Agosto 2024

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “C’è un tentativo costante di riscrivere la storia, un delirio di onnipotenza. E’ una destra che anzichè occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata di occupare ogni posto specie nell’informazione e nella cultura proprio perchè p in atto questo tentativo di riscrivere la storia del nostro Paese e noi non lo accettiamo”. Così Elly Schlein a In Onda su La7.