Strage Bologna: Schlein, ‘Pd non accetterà mai tentativo di riscrivere la storia’

Settembre 30, 2023

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – “Il Pd non accetterà mai il tentativo di riscrivere la storia. Ho apprezzato il passaggio del segretario Albamonte sul ‘revisionismo giudiziario’. Tentativi messi in atto come per la Strage di Bologna. Non è possibile a nessun livello mettere in discussione ciò che e’ emerso e cioè che è stata una strage fascista, realizzata da forze neofasciste, con un intento eversivo, facilitata da apparati dello Stato”. Sono le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, a Palermo, al congresso nazionale di Area.