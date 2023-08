Strage Bologna: Siracusano (Fi), ‘Paese sia unito in ricordo e ricerca piena verità’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Oggi ricordiamo le vittime di una delle stragi più cruente e sanguinose della storia della nostra Repubblica, quella che si verificò a Bologna il 2 agosto del 1980: in 85 persero la vita, e furono circa 200 i feriti. Dopo 43 anni siamo ancora alla ricerca della piena verità su quanto accaduto in quella drammatica mattinata. Il Paese sia unito, senza strumentalizzazioni o incomprensibili divisioni, in questa giornata dedicata ai deceduti e alle loro famiglie”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.