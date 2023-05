Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “In piazza della Loggia con i cittadini indignati dall’incuria della presidenza del Consiglio nel non costituirsi per tempo parte civile nel processo per la strage del 1974. La storia di Brescia e di tutta Italia non può essere mortificata così”. Così Carlo Calenda su twitter.