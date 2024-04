Strage Erba: corte Brescia, decisione su revisione il 10 luglio

16 Aprile 2024

Brescia, 10 lug. (Adnkronos) – Rinvio lungo per conoscere il destino giudiziario di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage di Erba. La corte d’appello di Brescia, chiamata a decidere sulla richiesta di revisione avanzata dalla difesa dei coniugi, ha rinviato l’udienza al prossimo 10 luglio per dare spazio alle brevi repliche e controrepliche delle parti.