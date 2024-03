Strage Erba: difesa Olindo e Rosa, ‘dimostreremo ammissibilità nostre prove’

Marzo 1, 2024

Brescia, 1 mar. (Adnkronos) – “Il procuratore generale e l’avvocato dello Stato sono entrati nel merito delle prove” per sostenerne l’inammissibilità “evidentemente tanto inammissibili non erano e lo dimostreremo il 16 aprile”. Lo afferma Fabio Schembri, difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage di Erba, alla fine dell’udienza del giudizio per la revisione del caso.