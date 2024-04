Strage Erba: giudice ‘tanta carne al fuoco’, ci sarà nuova udienza a Brescia

16 Aprile 2024

Brescia, 16 apr. (Adnkronos) – La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva per la strage di Erba, stanno concludendo il loro intervento, ma non sarà oggi il giorno per sciogliere il nodo sulla richiesta di revisione relativa al quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006. Lo annuncia il giudice Antonio Minervino, che presiede la corte d’Appello di Brescia, il quale spiega che non ci sarà oggi la camera di consiglio “perché la carne al fuoco è tanta” e aggiunge che il rinvio “non sarà breve” lasciando intendere che ci vorranno alcune settimane prima della prossima udienza.