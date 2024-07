Strage Erba: Olindo Romano, ‘io ci spero tanto’

10 Luglio 2024

Brescia, 10 lug. (Adnkronos) – “Avvocato, io ci spero tanto”. Sono le parole che Olindo Romano, condannato in via definitiva all’ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba, ha confidato al suo avvocato Fabio Schembri nel giorno in cui si attende la decisione sulla richiesta di revisione della sentenza, avanzata dalla difesa, per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006.