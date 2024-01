Strage Erba: pg Nanni, ‘opportuno approfondimento vista delicatezza caso’

Gennaio 10, 2024

Milano, 10 gen. (Adnkronos) – “E’ opportuno un approfondimento vista la delicatezza del caso e il grande rilievo mediatico dello stesso, e visto che è stata presentata dalla difesa un’ulteriore richiesta di revisione con altri elementi”. E’ quanto sostiene all’Adnkronos la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni all’indomani della decisione della corte d’appello di Brescia di fissare un’udienza, il prossimo 1 marzo, sulla revisione della strage di Erba per la quale sono stati condannati all’ergastolo in via definitiva Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Negli ultimi mesi, la pg Nanni è stata piuttosto critica, tanto da muovere un rilievo disciplinare, nei confronti del collega Cuno Tarfusser che, su input della difesa dei coniugi condannati, aveva deciso autonomamente di ‘indagare’ sulla vicenda arrivando a scrivere 58 pagine dense sui presunti errori del processo. Quella di Tarfusser è una delle tre richieste di revisione, insieme a quella dei tutori e dei difensori di Olindo e Rosa, di cui si discuterà in aula.