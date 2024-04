Strage Erba: schermaglie in aula, difesa ad accusa ‘limitate gesti di dissenso’

16 Aprile 2024

Brescia, 16 apr. (Adnkronos) – Breve schermaglia in aula tra la difesa dei coniugi Romano, condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage di Erba, il procuratore generale Guido Rispoli e l’avvocato dello Stato Domenico Chiaro. Durante l’intervento del difensore Nico D’Ascola, gli esponenti della pubblica accusa hanno scosso vistosamente il capo, provocando la ‘reazione’ del legale: “Si dovrebbero limitare le manifestazioni di dissenso perché io non le ho fatte quando parlava l’accusa. Non abbiamo fatto mosse e ne avremmo potuto”. A quel punto è intervenuto il presidente che ha chiesto di smetterla.